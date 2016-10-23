Чергове судове засідання у справі заступника голови Меджлісу Чийгоза відбудеться 24 жовтня

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв.

«Завтра, 24 жовтня, о 9.30 у верховному суді Криму продовжиться судове засідання у справі Ахтема Чийгоза», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Чийгозу інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року. Арешт неодноразово продовжували, востаннє - до 8 січня.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинуло двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.