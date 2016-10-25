Близько половини українців хочуть до Євросоюзу - опитування

Про це повідомляє прес-служба КМІС, посилаючись на результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2016 року.

Відповідно до отриманих даних, якби референдум із питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, проводився на час опитування, то 49,1% жителів України проголосували б за вступ України до ЄС, 25,4% – проти. Решта розділилася на тих, хто не визначився – 15,1% та тих, хто не брали би участі в голосуванні – 10,4%.

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Якби ті, хто не визначився як голосувати, не прийшли б на референдум, або прийшли б і голосували так само як і ті, хто визначився, участь у голосуванні взяли би приблизно 74% усіх, хто має право голосувати та проживає на неокупованій території України. Тоді подані голоси розподілилися б таким чином: за вступ до ЄС – 66%, проти – 34%.

В Інституті зазначають, що готовність жителів України проголосувати за вступ до ЄС протягом часу, що минув після анексії Криму та початку війни на Сході, практично не змінилася: за об’єднаними річними даними, у 2015 році за вступ України до ЄС були готові проголосувати 51,8% жителів України (без окупованих територій), у лютому цього року – 51%, у травні – 49%, у вересні – 49% (різниця – у межах статистичної похибки).

Вступ до НАТО підтримали б зараз на референдумі 39,2% опитаних, проти голосували б 31,2% респондентів, не взяли б участь у голосуванні 17,8%, а 11,8% не визначились із цього питання.

Під час опитування виявилось, що вступ України в Митний союз із Росією, Білоруссю та Казахстаном підтримали б на референдумі 17,9%, проти виступили б 54,6% опитаних. Не визначились із питання 16,2%, а 11,2% респондентів сказали, що не взяли б участь у цьому референдумі.

Всеукраїнське дослідження проводилося з 16 по 26 вересня 2016 року, під час його проведення було опитано методом особистого інтерв’ю 2040 респондентів, що проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім АР Крим та окупованої частини Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% – для показників, близьких до 25%; 2,0% – для показників, близьких до 10%; 1,4% – для показників, близьких до 5%.