Погода на 12-16 вересня

До 15 вересня на території України буде до 26° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 12 вересня Невелика та мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 3-7 м/с. Температура вночі становитиме 6-11°, на узбережжі морів - до 15°, вдень - 20-25°; в Карпатах вночі - 1-6° тепла, вдень - 9-14°.

13-14 вересня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 5-10°, на півдні - до 13°; вдень - 21-26°, у східній частині - 19-24°; в Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 13-18° тепла.

15-16 вересня без опадів, лише вдень 16 вересня у східній частині місцями невеликі короткочасні дощі. Температура вночі - 5-11°, у південній частині - до 14°, вдень - 20-26°, 16 вересня у більшості областей України, крім південної частини та західних областей, - 16-22°.

17-21 вересня переважатиме погода без опадів. Температура вночі - 4-10°, на півдні та заході - 7-13°; вдень - 18-24°.

У Києві та області 12 вересня невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-7 м/с. Температура у Києві вночі - 8-10°, вдень - 21-23°; по області вночі - 6-11°, вдень - 20-25°.

13-14 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 21-26°.

15-16 вересня утримається суха погода. Температура суттєво не зміниться, лише 16 вересня вдень знизиться на 2-4°.