"Довелося їхати по інструкції особисто": як у соцмережах відреагували на поїздку Савченко до Москви

11:40, 26 жовтня 2016
Суспільство
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Користувачі соцмереж активно обговорюють приїзд українського нардепа Надії Савченко до Москви.

Соцмережі відреагували на візит Савченко до РФ / Фото Ілля Новіков

Савченко вирушила до Росії на засідання Верховного Суду РФ, де заслухають апеляцію на вирок українцям Станіславу Клиху та Миколі Карпюку.

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Думки користувачів соцмереж розділилися: одні її підтримують, оскільки вона приїхала підтримати українців, інші її критикують й вважають, що вона приїхала до Росії за вказівкою Кремля.

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