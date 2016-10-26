"Довелося їхати по інструкції особисто": як у соцмережах відреагували на поїздку Савченко до Москви
11:40, 26 жовтня 2016Суспільство
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Користувачі соцмереж активно обговорюють приїзд українського нардепа Надії Савченко до Москви.
Соцмережі відреагували на візит Савченко до РФ / Фото Ілля Новіков
Савченко вирушила до Росії на засідання Верховного Суду РФ, де заслухають апеляцію на вирок українцям Станіславу Клиху та Миколі Карпюку.
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Думки користувачів соцмереж розділилися: одні її підтримують, оскільки вона приїхала підтримати українців, інші її критикують й вважають, що вона приїхала до Росії за вказівкою Кремля.
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