Є можливість захистити зелені зони Києва від забудовників

На найближчу сесію Київської міської ради планується винести питання про присвоєння статусу заповідників міського значення чотирьом зеленим зонам міста загальною площею більш як 130 га.

Про це повідомляє «Деловая столица» в сьогоднішньому числі.

Розробити відповідний проект рішення сесії минулого тижня урядовців профільних главків Київської міської державної адміністрації зобов`язала Постійна комісія Київради з питань екологічної політики.

Статус міського заповідника члени екологічної комісії вирішили присвоїти Наводницькому парку площею 10,22 га, розташованому вздовж Набережного шосе, а також Дніпровським схилам на ділянці від пішохідного мосту через Дніпро до мосту Патона (площа 106,5 га). Недоторканними також пропонується зробити 9,8 га Замкової гори (Дніпровські схили між Андріївським узвозом, урочищем Гончарі-Кожум`яки, Житнім ринком і Фроловським монастирем) і 3,87 га землі в районі Літописних гір (схили Старокиївської гори від Андріївського узвозу вздовж Пейзажної алеї і гори Дітинки до вулиці Гончарної).

Передбачається, що цей статус заповідників захистить території, які є візитною карткою столиці, від зазіхань забудовників.

«Даним рішенням Київрада захистить зелені території від вирубування і можливого будівництва і посилить контроль за якістю обслуговування цих заповідників їх користувачами, зокрема - районними комунальними підприємствами», - пояснив голова екологічної комісії Анатолій КОВАЛЕНКО.