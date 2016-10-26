В Україні і Росії збільшилася кількість бажаючих закрити спільні кордони - опитування

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування в рамках спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

Щодо показників України в питанні відносин з Росією зазначається, що "в іншому ситуація суттєво не змінилася: дружніх стосунків двох незалежних держав з відкритими кордонами без віз та митниць бажають 43% (було 44%), а об’єднатися в одну країну так само, як у травні бажають 3% опитаних українців".

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Водночас, в Росії кількість тих, хто бажає дружніх стосунків з Україною, зменшилася з 53% до 48%.

«В іншому ситуація практично не змінилася, об’єднатися в одну країну бажають 8% росіян (було 7%, різниця статистично не значуща)», - йдеться у результатах дослідження.

Довідка. З 16 по 26 вересня 2016 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на підконтрольній Україні території.

«Левада-центр» проводив опитування 23-25 вересня 2016 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1602 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.