НАБУ затримало заступника голови "Укрзалізничпостача" і ще двох чиновників-фігурантів справи щодо розкрадання держкоштів

Як повідомляє прес-служба бюро, розкрито схему заволодіння державними коштами під час проведення "Укрзализничпостача" держзакупівель.

Протягом 2015 року службові особи "Укрзализничпостача" спільно з представниками суб'єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівлі на суму понад 20 млн грн (при ціні договору поставки близько 55 млн грн), забезпечували оплату, легалізували отримані кошти.

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Затримані підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Кримінальне провадження за фактом заволодіння державними коштами під час проведення державних закупівель державного підприємства "Укрзалізничпостач" було розпочато детективами НАБУ у січні 2016 року.

ДП "Укрзалізничпостач" здійснює централізовані закупівлі для потреб залізничної галузі, в тому числі запчастини та нафтопродукти.