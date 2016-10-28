Волонтери виявили в окупованому Криму секретний військовий вантаж із Сирії, може йтися про хімзброю (фото)

Розвантажували вантаж російські військові в умовах підвищеної секретності, йдеться на сайті волонтерської спільноти InformNapalm.

"20 жовтня 2016 року приблизно о 13:00 в порт Феодосії (окупований Крим) прибуло вантажне судно Nadalina під прапором Сьєрра-Леоне. Судно прибуло з Тартуса (Сирія), із заходом у румунський порт Наводарі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розвантаження судна почалося через більш ніж добу. Відбувалося вночі з 21 на 22 жовтня 2016 року з 22:00 до 02:00 в умовах підвищених заходів безпеки військовослужбовцями з допомогою портового крану. Пірс очистили від сторонніх і взяли в очеплення посиленими нарядами поліції та людей у цивільному. Освітлення спрямували в сторону від пірсу, що ускладнило видимість процесу розвантаження. Прожектор на судні загорався лише до моменту підняття вантажу, а не постійно, як зазвичай відбувається під час розвантаження.

На незвичний характер вивантаження вказували також місцеві мешканці в соціальних мережах.

Вантаж – ящики габаритними розмірами 0,5х1х3 метри, захисного розфарбування, схожі на композитну негорючу тару для зберігання та транспортування виробів спеціального призначення.

У мережі знайшли фото макетів схожих ящиків.

На скріншоті з відеозапису прибуття «Надаліни» у Феодосію добре видно піднятий над водою бульб, що свідчить про малу завантаженість судна.

Ящики вивантажували повільно, з посиленими застережними заходами, «вантажники» дуже боялися за своє життя у випадку пошкодження вантажу.

"Час розвантаження та застережні заходи під час розвантажувальних робіт вказують на підвищену небезпеку вантажу, а також прагнення приховати факт його доставки", - наголошують волонтери.

"Аналіз габаритів вивантажених ящиків дає підстави припускати наявність всередині боєприпасу калібром не менше 200 мм. Незважаючи на відсутність прямих доказів, аналіз непрямих ознак вантажу дає підстави припускати, що вміст вантажу – боєприпаси/компоненти ЗМУ (зброя масового ураження) – найімовірніше, хімічна", - підсумували в InformNapalm.