"Я вийду і з усіма розберуся": суд продовжив утримання під вартою екс-мера Слов'янська Штепи до кінця року (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 28 жовтня, за клопотанням прокуратури.

Під час засідання представники державного обвинувачення наголосили, що термін дії попереднього запобіжного заходу спливає 11 листопада.

Прокурори зазначили, що, оскільки чинне законодавство не передбачає інших мір запобіжного заходу, крім тримання під вартою, для осіб, обвинувачених за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, то тримання Штепи у СІЗО має бути продовженим.

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У свою чергу, захисники Штепи наголосили, що її тримання в СІЗО продовжується з липня 2014 року — третій календарний рік.

Адвокати зазначили, що в судовому процесі вже допитані всі свідки та до матеріалів справи долучені всі докази.

Відтак, на переконання захисників, Штепа не зможе вплинути на хід процесу.

Вони додали, що Штепа має стійкі соціальні зв'язки, постійно поживала у Слов'янську, тому її тримання під вартою не є обґрунтованим.

«Тяжкість злочину не може бути єдиною підставою для визначення міри запобіжного заходу», - підсумував адвокат Дмитро Марченко.

Вислухавши думки сторін, суд зауважив, що доводи захисників не перевищують суспільний інтерес та тяжкість обвинувачення Штепи.

«Клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Штепи Нелі Юріївни продовжити до 26 грудня 2016 року включно», - підсумував головуючий суддя.

У засіданні для можливості ознайомлення всіх сторін процесу з відеодоказами оголошено перерву до 23 листопада.

Довідка УНІАН. Штепу звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.