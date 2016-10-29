Родина Азарова вивела в офшор на Кіпр землю в Конча-Заспі - ЗМІ

А сусід екс-прем'єра-утікача, колишній регіонал Смітюх, добудував на пляжі озера Конча розкішний палац, йдеться в сюжеті ТСН.

Загалом Азаров і оточення отримали від санаторію 11 гектар землі за 33 тисячі гривень іще за часів президентства Леоніда Кучми. Передачу заповідника кооперативу забудовників "Південний" Київрада закріпила своїм рішенням у 2004 році. Був і бонус – ділянка під номером 23 сину Азарова дісталася безкоштовно. Майже гектар землі під особняк тепер має загадкового власника в місті Ларнака на Кіпрі. На спробу взяти коментар сам колишній прем'єр кинув слухавку.

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Охоронці на місці зізнаються, що будинки два роки стоять пусткою. Зарплату отримують від приватної фірми, а з ким вона заключала договір і на яких умовах – не знають. У земельному кадастрі зазначено, що рік тому ділянку розподілили між Азаровим-молодшим і ТОВ "Терра естейт". Згідно з держреєстром нерухомості, у Києві ця фірма зареєстрована в одному із підвалів багатоповерхівки. Однак там про землі в Кончі вперше чують.

Дізнатися реальних власників підприємства не вдається, бо їхні прізвища приховані, а в держреєстрі лише вказані офшорна адреса на Кіпрі та керівник - 32-річний Володимир Ліпара з Донецька. У соцмережі він вказує, що живе в Італії. Його брат підтверджує, що чоловік виїхав з України одразу після Майдану. У цій родині запевняють, що виведення майна на Кіпр відбулося законно. Однак чим зараз займається Ліпара – начебто не знають.

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У Генпрокуратурі обіцяли розібратися із незаконною приватизацією заповідника вже двічі – після двох революцій у 2004 і 2014 роках. Остання судова тяганина тривала весь 2015-й. Вона була непублічною, тому про рішення ніхто не знав. А виявляється, що Вищий апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь екс-регіоналів. І оскарженню воно не підлягає. Касаційна скарга заступника прокурора міста Києва залишена без задоволення.

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Коментувати це рішення в Генпрокуратурі відмовляються. На запит ТСН відповідають, що ділянка Азарова досі під арештом. Радник МВС Антон Геращенко припускає, що про виведення землі в офшор слідчі могли і не знати. "Думаю, це спроба заплутати слідство. Ця земля перебуває тут, і якщо буде політична воля, якщо буде рішення суду, що ця земля отримана Олексієм Азаровим незаконно, то угода може бути визнана незаконною, і земля повернеться державі", - вважає Геращенко.

Але поки що держава не хоче зупинити навіть забудову на березі озера Конча. По сусідству з азарівськими володіннями просто на пляжі завершує будівництво колишній регіонал Григорій Смітюх. Свою ділянку він теж отримав 12 років тому. Будуватися почав у 2014 році, перекривши тим самим прохід до води. Тоді ТСН зверталася до державних інспекторів з проханням перевірити законність будівництва. Інспектора до об'єкту просто не допустили, а потім термін дії перевірки сплив – і без нового запиту ніхто нікого не перевіряв, попри очевидні порушення.

Поки чиновники чекають нових звернень, Смітюх на пляжі не тільки звів великий будинок, а й облаштував город. Коментувати свої дії він не хоче. За тиждень числених телефоних дзвінків екс-регіонал відповів лише раз і був не надто велемовний. "Я не можу розмовляти", - заявив він, коли дізнався, що телефонують журналісти.