Пункти в'їзду-виїзду в зоні АТО переходять на зимовий графік роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на зимовий період роботи відповідно до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

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Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, з неділі, 30 жовтня, пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів, з 8:00 до 17:00. Таким чином, наголошується у повідомленні, час роботи КПВВ стає меншим.

Як пояснили у ДПСУ, зміна часового режиму, в першу чергу, пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку російських найманців.

У відомстві просять громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздки та перетину лінії розмежування через КПВВ.