Рішення Нацбанку заженуть валюту в тінь - експерт

Жорстке регулювання Національним банком України обмінних відносин зробить цей вид банківських операцій збитковим, що призведе до згортання активності банків у цьому напрямі, подальшого відходу великої частини наявної валюти в тіньовий обіг і дефіциту наявної валюти в банківських установах.

Таку думку висловив в інтерв`ю кореспондентові УНІАН генеральний директор компанії з управління активами «Інеко-інвест» Олег МОРКВА.

Він вважає, що «така ситуація може повернути Україну в період початку 90-х років, коли за офіційним курсом НБУ наявну валюту в країні в банках простим українцям було просто неможливо купити, а в країні щосили процвітав «чорний» ринок з усіма правовими і фінансовими ризиками, які звідси випливають».

Як повідомлялося, Національний банк України 5 листопада 2008 року прийняв постанову №353, якою посилив правила здійснення операцій з валютою. Відповідно до документа, на наявному валютному ринку уповноважені банки встановлюють курс продажу наявної валюти не вище за офіційний курс. Водночас ціну придбання наявної валюти банки можуть встановлювати в межах 3% нижче за ціну продажу наявної валюти.

Банки не мають права змінювати курс упродовж робочого дня і зобов`язані того ж дня продати куплену валюту, а в разі відсутності попиту її продаж має бути знижено наступного робочого дня.

НБУ також зажадав від банків вжити організаційно-правові заходи, щоб з 1 січня 2009 року перейти на торгівлю наявною іноземною валютою виключно через власні каси. Своїм рішенням Нацбанк практично зобов`язав банки розірвати договори з партнерами, що працюють в обмінних пунктах за агентськими угодами.