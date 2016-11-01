У Нацполіції обіцяють розслідувати факт прослуховування журналістів

Про це на прес-конференції повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про розслідування кримінального провадження за фактом «прослуховування» співробітників цього видання.

«Так, є таке провадження. Було відкрите звернення, коли журналісти «Української правди» звернулися до Нацполіції, щоб перевірити всі деталі», - заявила вона і додала, що вже провела зустріч з керівництвом видання.

«Є таке провадження, будемо розслідувати і займатися», - сказала Деканоідзе.

Як відомо, 28 жовтня УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістамі і роботою редакції.

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«Джерела серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що займалася збором інформації СБУ на прохання Адміністрації президента. Також, за нашими даними, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков. І стосуються вони не тільки журналістів, а й політиків», – йшлося в статті.

Згодом керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що витік інформації про діяльність і розслідування журналістів «Української правди» міг статися не в результаті прослуховування.

Пізніше в департаменті комунікацій Міністерства внутрішніх справ України запевнили, що не ведуть незаконного прослуховування і спостереження за українськими журналістами.