У Севастополі вдвічі підвищили квартплату

У Севастополі сесія міської ради сьогодні прийняла рішення практично вдвічі підвищити тарифи по квартплаті і зробити їх диференційованими.

Як передає кореспондент УНІАН, за запропоноване міською державною адміністрацією рішення проголосували 42 депутати, а 19 депутатів з фракції комуністів, фракції ПСПУ, „Блоку Сергія Іванова за Севастополь” та кілька позафракційних не підтримали даного рішення.

Згідно з прийнятим рішенням, відтепер вводяться 15 диференційованих тарифів залежно від стану і якісних характеристик житлових будинків. В одноповерхових будинках за один квадратний метр житла сплачуватимуть від 44 копійок (досі у Севастополі за 1 квадратний метр сплачували 23 коп. - УНІАН), максимальна ціна - в будинках, обладнаних ліфтами, для квартир вище першого поверху в 7-8 поверхових будинках - 56 копійок за квадратний метр. Кожен власник квартири буде уклади договір з житловими підприємствами.

Крім того, для малозабезпечених громадян буде запроваджено так званий соціальний тариф, який розповсюджуватиметься приблизно на 40 тисяч абонентів.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на начальника головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ХІБУЧЕНКА, 1 квадратний метр житла „у Сімферополі коштує 50 копійок, у Ялті, Київській області - 60 копійок, Києві, Дніпропетровську - 45 копійок, Донецьку, Ровенській області - 57 копійок, Івано-Франківську - 62 копійки, Кіровограді - 30 копійок, Черкасах - 89 копійок”. 4 липня у Севастополі в середньому вдвічі були підвищені тарифи на низку послуг комунальних підприємств міста. Окремими рішеннями сесія Севастопольської міської ради тоді затвердила нові тарифи на теплозабезпечення і водопостачання.