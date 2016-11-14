РосЗМІ назвали ім'я одного із затриманих у справі про вбивство "Мотороли"
Серед затриманих в окупованому Донецьку за підозрою у вбивстві бойовика Арсена Павлова («Моторола») знаходиться Ернест Попов.
Про це повідомляє телеканал «Вести.Ru».
Повідомляється, що він єдиний, чиє ім'я можна називати.
Стверджується, що Попов є жителем Донецька, футбольний фанат, який після початку війни виїхав до Києва, де поповнив ряди батальйону «Азов».
Попов на відео повідомив, що на базі батальйону «нас вчили марширувати, була тактика, збирати-розбирати автомати». Там же йому начебто дали завдання приїхати в Донецьк і вступити в осередок Misanthropic Division.
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Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" заявили про затримання учасників угруповання "Misanthropic Division" у справі Павлова.
Однак дана організація відкидає свою причетність до ліквідації терориста "Мотороли".