У палаці ”Україна” вшанують фармацевтів

14 вересня о 18-30 відбудеться брифінг міністра охорони здоров’я України Юрія Поляченка з нагоди Дня фармацевтичного працівника. По завершенні брифінгу відбудуться урочистості до Дня фармацевта та церемонія нагородження переможців щорічного конкурсу фармацевтів «Панацея – 2006» (Національний палац мистецтв «Україна», вул. Червоноармійська, 103 (вхід представників ЗМІ через приміщення кас). Потрібна акредитація. Телефон: 253-02-25 ,e-mail: press@moz.gov.ua.

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