Серед історичних постатей в українців найгірше ставлення до Леніна і Сталіна - опитування

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді 2016 року.

Як заявили соціологи, лише 22% і 25% опитаних відповідно відзначили позитивне ставлення до Сталіна та Леніна. За їхніми словами, саме ці постаті мають найвищі показники негативного ставлення: дві третини негативно ставляться до Сталіна, майже 60% – негативно до Леніна.

Динаміка свідчить про те, що кількість прихильників Сталіна за останні роки практично не змінилася (20-24%).

Водночас, позитивне ставлення до постаті одного з провідників українського націоналістичного руху Степана Бандери значно зросло порівняно з показниками 2012 року (35% цього року проти 22% у 2012-му) і трохи збільшилось у порівнянні з 2014 роком (31%).

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46% опитаних негативно ставляться до Бандери, 18% вагаються з оцінкою.

26% позитивно ставляться до постаті українського державного і військового діяча Симона Петлюри, 45% – негативно. Майже чверть вагаються зі ставленням.

Окрім того, 72% опитаних українців позитивно ставляться до історика та політичного діяча Михайла Грушевського, 8% - негативно.

Близько половини респондентів позитивно оцінюють гетьмана Івана Мазепу (52%) та російського царя Петра І (50%), водночас негативне ставлення до останнього дещо більше (29% проти 22%).

До лідера кубинської революції Фіделя Кастро позитивно ставляться 36%, негативно – 22%, 42% вагаються з оцінкою або взагалі його не знають.

25% позитивно ставляться до президента США Рональда Рейгана, 24% – негативно, половина – вагаються або його не знають.

Як зауважили соціологи, цього року кількість українців, які позитивно оцінюють Петра І, зменшилась у порівнянні з результатами 2012 року, проте залишилась на тому ж рівні, що й у 2014 році – 59% (2012-й) та 50% (2014-й, 2016-й). При цьому позитивна оцінка Мазепи зросла (до 50%) порівняно з результатами 2012 (44%) та 2014 (41%) років.

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На заході України спостерігається позитивне ставлення до Грушевського, Мазепи, Бандери і Петлюри, тоді як на сході виражене позитивне ставлення до Петра І, Леніна і Сталіна.

За свідченням дослідників, чим вищий рівень освіти респондентів, тим більш виражене позитивне ставлення до Грушевського, Мазепи, Петлюри та Рейгана. Натомість, чим нижчий рівень освіти респондентів, тим більш виражене позитивне ставлення до Леніна та Сталіна.

Серед тих, хто проживає у селі, більш позитивно оцінюють Грушевського та Бандеру і більш негативно - Петра І, Кастро, Леніна та Сталіна.

Прихильники ВО "Свобода" найкраще ставляться до Грушевського, Мазепи і Бандери, прихильники "Блоку Петра Порошенка" позитивно оцінюють Грушевського, Мазепу, Бандеру та Петлюру. Серед тих, хто підтримує "Самопоміч", позитивною оцінкою виділили Грушевського, Мазепу та Бандеру. Прихильники партії "Опозиційний блок" найбільш позитивно оцінили Петра І, Леніна та Сталіна.

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Під час дослідження було опитано 2 тис. респондентів від 18 років і старше. Вибірка була репрезентативною за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%. Терміни проведення - 4-11 листопада 2016 року.