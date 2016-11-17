Вища кваліфікаційна комісія внесла до ВРЮ подання про звільнення двох суддів
Комісія рекомендувала звільнити суддів Приморського райсуду Одеси та Печерського районного суду Києва.
17 листопада на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вирішувалося питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
Комісія вирішила внести подання до Вищої ради юстиції про звільнення з посади двох суддів. Про це повідомила прес-служба ВККС.
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Зокрема, на сайті комісії зазначають прізвища рекомендованих до звільнення. Це суддя Приморського районного суду міста Одеси Віталій Івченко і суддя Печерського районного суду міста Києва Христина Гладун.
Як повідомляв УНІАН, в Україні після оприлюднення електронних декларацій збільшились напади на суддів. З моменту оприлюднення, вже на трьох суддів скоєно напади з пограбуванням. Так, нещодавно група невідомих осіб увірвалася до помешкання судді Вищого госпсуду Мальвіни Данилової. Як розповіли сусіди судді, невідомі винесли близько півмільйона доларів.