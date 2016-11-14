На суддю Вищого госпсуду напали після оприлюднення е-декларації

В Україні після оприлюднення електронних декларацій збільшились напади на суддів, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що з моменту оприлюднення, вже на трьох суддів скоєно напади з пограбуванням.

Так, нещодавно група невідомих осіб увірвалася до помешкання судді Вищого госпсуду Мальвіни Данилової.

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Як розповіли сусіди судді, невідомі винесли близько півмільйона доларів.

Саму ж суддю та її коханого зв’язали.

«Повністю увага була до мене. Вони знали коли я приїжджаю до нього (чоловіка, ред.), шукали мою сумку», - сказала в телефонній розмові суддя Данилова.

Керівники судових органів самоврядування заявляють, що інформацію щодо готівкових грошових активів варто було б закрити.

Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року. За даними Громадянської мережі ОПОРА, задекларована всіма 412 народними депутатами, які на 31 жовтня подали декларації, сума грошових активів становить майже 12 млрд грн.

У Генеральній прокуратурі заявили, що перевірить, чи сплатили податки народні депутати, які задекларували по більш як 100 тис. доларів готівки. Також ГПУ перевірить народних депутатів та інших декларантів, які мають на рахунках у банках понад 150 тис. грн, а також тих, хто має рахунки та нерухомість за кордоном.