Україна та Іран за розширення співпраці

Заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО та Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Сейєд Муса КАЗЕМІ виступають за розширення співпраці з Україною у сфері видобутку та транспортування енергоносіїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі в МЗС.

Співрозмовники обговорили сучасний стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Іраном, питання активізації торговельно-економічних зв‘язків, продовження плідної українсько-іранської співпраці в сфері авіабудування, машинобудування, культури та освіти.

Заступник глави МЗС України та іранський посол погодилися, що подальшому розвитку взаємовигідного співробітництва сприятиме наповнення конкретним змістом наявних двосторонніх домовленостей та угод, налагодження безпосередніх контактів між зацікавленими відомствами двох країн, обмін делегаціями торгово-промислових палат та підприємців.

На думку сторін, існуючі обсяги товарообігу між двома країнами не відповідають наявному потенціалу економік України та Ірану. Розширення співпраці з Україною у сфері видобутку та транспортування енергоносіїв, розвитку енергетичного та нафто-газового секторів економіки Ірану визначено як один із пріоритетних та перспективних напрямків співробітництва.

Питання розвитку двосторонньої міжпарламентської взаємодії також обговорювались під час зустрічі.

Посол Ірану поінформував про внутрішню і зовнішню політику своєї країни, у т.ч. щодо т.зв. іранського „ядерного досьє”.

Ю.КОСТЕНКО виклав офіційну позицію України щодо ядерної програми Ірану.