Як купити голос народу: "Гроші" показали відверті зізнання організатора проплачених протестів
02:52, 22 листопада 2016Суспільство
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21 листопада - третя річниця з початку масових протестів в Києві, які потім охопили всю країну.
Как купить и перепродать голос народа: откровенные признания организатора проплаченных протестов /
Протягом цих трьох років влада запевняла нас, що будує нову Україну, яка заживе по-новому. Але насправді по-новому зажили лише самі “будівельники”.
Програма “Гроші” вирішила дізнатись, чи буде новий Майдан, а також знайшла людину, яка знає про мітинги більше за журналістів та політтехнологів - дивіться ексклюзивний репортаж.
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