Як купити голос народу: "Гроші" показали відверті зізнання організатора проплачених протестів

Протягом цих трьох років влада запевняла нас, що будує нову Україну, яка заживе по-новому. Але насправді по-новому зажили лише самі “будівельники”.

Програма “Гроші” вирішила дізнатись, чи буде новий Майдан, а також знайшла людину, яка знає про мітинги більше за журналістів та політтехнологів - дивіться ексклюзивний репортаж.

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