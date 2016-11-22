Як купити голос народу: "Гроші" показали відверті зізнання організатора проплачених протестів

02:52, 22 листопада 2016
Суспільство
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21 листопада - третя річниця з початку масових протестів в Києві, які потім охопили всю країну. 

Как купить и перепродать голос народа: откровенные признания организатора проплаченных протестов /

Протягом цих трьох років влада запевняла нас, що будує нову Україну, яка заживе по-новому. Але насправді по-новому зажили лише самі “будівельники”.

Програма “Гроші” вирішила дізнатись, чи буде новий Майдан, а також знайшла людину, яка знає про мітинги більше за журналістів та політтехнологів - дивіться ексклюзивний репортаж.

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