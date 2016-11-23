Голова Держкомтелерадіо вважає початок реформи у медіасфері ще одним кроком до незалежності ЗМІ

Про це заявив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, коментуючи ухваленням Урядом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких здійснюється на першому етапі»

До переліку увійшло 244 редакції з усіх областей України. Найактивніше підтримують реформування редакції Житомирської області – 17, Вінницької – 16, Запорізької – 15, Рівненської – 14. Менш активні в Закарпатті, де до першого етапу долучилась тільки одна редакція, в Донецькій – 2, в Київській та Чернівецькій областях по 5 видань.

«Стартувала друга інфраструктурна реформа медіа сфери країни. Уряд спільно з громадськістю, нашими західними партнерами створює суспільне телерадіомовлення та роздержавлює державну та комунальну пресу», - заявив Наливайко.

Голова Дежкомтелерадіо відзначив, що незабаром чиновники будуть позбавлені впливу на редакційну політику.

«Згідно з Законом органи влади і місцевого самоврядування виходять зі складу засновників чи співзасновників друкованих ЗМІ. Відтак чиновники будуть позбавлені можливості впливати на редакційну політику, користуватись, так званим телефонним правом. Це ще один крок до незалежності ЗМІ і зміцнення свободи слова в країні», - заявив Наливайко.