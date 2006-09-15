Розпочнеться форум „Перспективи іпотечного кредитування”

21 вересня о 14-30 у виставочному центрі "Київ Експо Плаза" (вул. Салютна, 2-Б, ст. метро "Нивки") відбудеться форум „Перспективи іпотечного кредитування (ІК)”. Представники Раффайзенбанку, Укрсоцбанку, УкрСиббанку та агентство нерухомості „Благовіст” представлять нові програми кредитування нерухомості. Обговорення цих програм дасть можливість повести мову про проблемні аспекти іпотечного кредитування, про те, що стимулює розвиток ринку. Учасники дискусії обговорять питання: наскільки законодавча база для цього ринку забезпечує його ефективність? Як можна знизити ціну кредитів? Чи можна зробити кредити доступнішими? Чому потенційному покупцеві житла вигідніше працювати через агентство нерухомості?

Запршуються журналісти, які зможуть стежити за дискусією, ставити питання учасникам форуму та брати участь у дискусії. Потрібна попередня акредитація за телефоном 279-31-58, 8067 633-42-29. E-mail: mozokha@unian.net