Знищення старовинного особняка в Одесі зняли з висоти пташиного польоту (фото, відео)
14:39, 24 листопада 2016Суспільство
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У Мережі з'явилося відео польоту безпілотника над руїнами дачі Костянтина Тіля.
Знищення старовинного замку на Фонтані / 048
На розі Люстдорфської дороги та Костанді в Одесі будівельники зруйнували старовинний особняк, передає 048.
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Раніше ЗМІ писали, що на цьому місці побудують 25-поверховий багатоквартирний будинок.
Нагадаємо, 19 жовтня в Одесі будівельна компанія не прислухалася до протестів місцевих жителів і таки знесла останній особняк на Люстдорфській дорозі — особняк Костянтина Тіля (дачу Тіміо).
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