Знищення старовинного особняка в Одесі зняли з висоти пташиного польоту (фото, відео)

На розі Люстдорфської дороги та Костанді в Одесі будівельники зруйнували старовинний особняк, передає 048.

Читайте такожУ Львові при спробі невідомих демонтувати пам'ятник Тудору постраждали двоє правоохоронців

Раніше ЗМІ писали, що на цьому місці побудують 25-поверховий багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, 19 жовтня в Одесі будівельна компанія не прислухалася до протестів місцевих жителів і таки знесла останній особняк на Люстдорфській дорозі — особняк Костянтина Тіля (дачу Тіміо).