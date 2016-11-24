У Генштабі пояснили, кого з кримчан можна називати дезертирами

Про це 24 листопада сказав представник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, повідомляє Радіо Крим.Реалії

«Військовослужбовці збройних сил, які зрадили присягу на вірність народу України, та у встановлені законом терміни не вийшли на материкову частину України для подальшого проходження служби, є дезертирами. Щодо всіх цих військовослужбовців порушено кримінальні справи», – сказав він.

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За словами Селезньова, кримінальна відповідальність не поширюється на громадян України, які зараз мешкають на півострові і змушені служити у лавах російської армії .

«Що стосується громадян України, які в даний час знаходяться на тимчасово окупованій території Криму і отримують повістки, хтось із них призивається до лав збройних сил Росії, то правові наслідки для таких категорій громадян не є фатальними», – підкреслив Селезньов.

Як зазначається, після анексії Криму в квітні в списку бажаючих вступити до лав Чорноморського Флоту Росії тільки 9 тисяч колишніх військовослужбовців України. І лише 30 відсотків українських військовослужбовців переїхали на материкову частину України. Такі цифри у 2014 році озвучив Селезньов.

При цьому він не взявся стверджувати, що всі, хто залишилися на півострові продовжили службу в російській армії, багато могли просто звільнитися.

Згідно з українським законодавством, військові, які перейшли на службу в російську армію, вважаються дезертирами. За повідомленням представника СБУ Олени Гітлянської, щодо них розслідують кримінальні справи за статтями дезертирство і держзрада.