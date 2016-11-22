СБУ оприлюднила відео затримання дезертирів-зрадників на кордоні з окупованим Кримом
14:57, 22 листопада 2016Суспільство
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Служба безпеки України оприлюднила відео затримання дезертирів на кордоні з окупованим Кримом.
Нагадаємо, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.
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Російська сторона в зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт "Джанкой".
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