СБУ оприлюднила відео затримання дезертирів-зрадників на кордоні з окупованим Кримом

14:57, 22 листопада 2016
Суспільство
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Служба безпеки України оприлюднила відео затримання дезертирів на кордоні з окупованим Кримом. 

Нагадаємо, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

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Російська сторона в зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт "Джанкой".

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