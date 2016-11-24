Військова прокуратура перекрила канал постачання зброї із зони АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, вибухонебезпечні предмети зберігались в одному із занедбаних приміщень с. Іванки Дніпропетровської області для подальшого збуту.

Читайте такожШвейні фабрики завдяки хитрим схемам заробляють на новій формі для поліції та бійців АТО

«У ході проведення слідчих розшукових дій правоохоронними органами вилучено 8 автоматів АКМ-7.62, частини до стрілецької зброї та 2 гранатомета ГП-25», - йдеться в повідомленні.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, направлені на з’ясування походження зброї, її можливого викрадення з військових підрозділів та встановлення усіх причетних осіб до незаконного її переміщення та збуту, додали у військовій прокуратурі.