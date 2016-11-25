ІС: Військові РФ в Криму скаржаться на низьку зарплатню, більше платять за відрядження в "ДНР/ЛНР"

В тимчасово окупованому Криму російські військові скаржаться на низьку заробітну плату. Втім незадоволення фінансовим забезпеченням обговорюється лише у приватних розмовах. Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

За його словами, військові РФ не задоволені, що командування не виконало обіцянок щодо обіцяного рівня зарплатні.

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"Основною причиною невдоволення є невиконання командуванням обіцянок щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в складі окупаційних військ в Криму", - написав він.

Тимчук також зазначив, що підвищену зарплату отримують тільки ті російські військові, які виїжджають у відрядження на територію "ДНР / ЛНР" для участі в бойових діях проти України. Термін таких відряджень, як правило, до трьох місяців.

Раніше, президент Росії Володимир Путін похвалив українських військових-зрадників, які перейшли на службу в російську армію після анексії Криму.

Він відзначив, що поки що нічого не може сказати про заходи щодо їх повернення. При цьому він підтвердив, що це колишні військовослужбовці української армії, які після «возз'єднання Криму з Росією» перейшли на службу в російську армію.