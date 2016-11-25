Це невдалі спроби вербовки громадян України: в СБУ припустили причини затримань "диверсантів" у Криму

В СБУ не відкидають версії, щогучні затримання українських «диверсантів» в Криму – це лише невдалі спроби вербування. Про це на брифінгу повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає «112.ua».

За його словами, за допомогою гучних затримань українців на півострові російська сторона намагається показати нібито силу.

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"На сьогоднішній день наша служба не виключає, що всі ті гучні затримання, про які рапортує російська ФСБ з Криму, насправді це просто невдалі спроби вербовок громадян України. Для того, щоб показати свою нібито силу, російські спецслужби реалізують ті загрози, які вони виражають нашим громадянам під час перебування на території АР Крим", - повідомив Ткачук.

Нагадаємо, 24 листопада у ФСБ РФ заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського «шпигуна», який нібито за завданням Міністерства оборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту. «22 листопада Федеральною службою безпеки у місті Севастополі затриманий колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан 2-го рангу запасу Пархоменко Леонід Сергійович», - зазначалося в повідомленні.

При цьому у штабу Чорноморського флоту заявили, що затриманий спецслужбами у Севастополі колишній співробітник штабу Чорноморського флоту РФ Леонід Пархоменко, якого охрестили "українським шпигуном", був звільнений у запас у 2005 році.