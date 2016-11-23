Путін заявив про велику повагу і повну довіру до українських військових-зрадників у Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві, коментуючи арешт двох дезертирів.

«У цьому зв'язку хотілося б відзначити: ми завжди з великою повагою ставилися до військовослужбовців української армії й з повною довірою. Саме тому їм було запропоновано продовжити службу в лавах російської армії», - сказав Путін.

Він відзначив, що поки що нічого не може сказати про заходи щодо їх повернення.

При цьому він підтвердив, що це колишні військовослужбовці української армії, які після «возз'єднання Криму з Росією» перейшли на службу в російську армію.

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За словами російського президента, вони хотіли підтвердити освіту в одному з вишів України, саме тому з'явилися на кордоні.

«Їх заманили трохи подалі - на кілька метрів - і забрали. Думаю, що таке віроломство - воно в кінцевому підсумку обертається проти тих, хто вчиняє подібні заходи, тому що це схоже на відключення світла у Криму напередодні Нового року та в умовах зими. Якщо хтось в нашій сусідній країні збирається, таким чином, завоювати симпатії кримчан, то це замах із непридатними засобами, висловлюючись юридичною мовою», - сказав Путін.