Опубліковані фото келії, де жив відомий афонський святий - Паїсій Святогорець

У рамках паломництва на Святу Гору, організованого Благодійним фондом «Православний спадок України на Святій Горі Афон», учасники поїздки побачили келію відомого афонського старця практично в тому вигляді, в якому вона була за його життя.

«Мені багато разів доводилося бувати на Афоні, але цього разу наша група вперше відвідала келію в Панагуді, де подвизався преподобний Паїсій Свяогорец. Біля входу – лукум, той же архондарик під відкритим небом, та ж калива – все так само, як я читав в його житії. Коли стукаєш у двері, таке відчуття, що ось зараз вийде старець Паїсій і з посмішкою лагідно скаже: «Калимера». Емоції переповнюють. Преподобного немає вже понад 20 років, але подумки він з нами», - розповів засновник фонду Дмитро Ворона.

Як зазначають організатори поїздки, «паломники, які приходять у дім преподобного, можуть побачити стасидію, де молився старець. Біля неї висять ікони Спасителя, Богородиці і святих, які являлись преподобному Паїсію. Всі вони написані за його власними описами».

Як відомо, у келії, яка знаходиться у 20 хвилинах ходьби від столиці Святої Гори, у місцевості Панагуда, преподобний оселився після 1979 року, будучи ченцем монастиря Кутлумуш, якому належала ця келія, і прожив там кілька десятиліть.

«Панагуда була занедбаною хижиною, і старець Паїсій багато потрудився, щоб зробити її придатною для життя, у відповідності до своїх аскетичних вимог. Там його відвідали безліч людей: народу було стільки, що довелося встановлювати розпізнавальні знаки, що ведуть до його келії, щоб люди не відволікали інших ченців», - відзначають в БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон».

Нині в келії проживають два ченці - хранителі пам'яті преподобного Паїсія Святогорця.