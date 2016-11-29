У Дніпрі завтра завиють сирени: у місті перевірять систему оповіщення населення

Завтра, 30 листопада, о 13:55 у Дніпрі завиють сирени, але жодної небезпеки для городян немає.

Про це повідомили у прес-службі облдержадміністрації. Читайте такожДніпрян попередили про зміну руху трамваїв та тролейбусів Влада просить при звуку сирени зберігати спокій. Потрібно ввімкнути радіо чи телевізор, уважно прослухати повідомлення "Увага всім". Також влада просять повідомити про навчальну тривогу літніх людей.

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