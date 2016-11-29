У Харкові під виглядом залізничного форуму намагались дестабілізувати ситуацію в області – СБУ

У Харкові під виглядом залізничного форуму та обговорення проблем залізничної галузі намагались провести акцію з дестабілізації та розхитування ситуації у регіоні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав спікер СБУ у Харківській області Владисдав Абдула.

Згідно із його повідомленням, форум планували провести лідери проросійських громадських організацій з іншого регіону України на чолі з Олексієм Цвєтковим.

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«За наявними даними, дійсною метою вказаного заходу було під прикриттям нейтрального обговорення проблем залізничної галузі накалювання невдоволення населення, дестабілізація та розхитування ситуації у Харківському регіоні», - написав він.

При цьому, за повідомленням Абдули, захід було скасовано і наразі СБУ намагається встановити осіб, причетних до спроб дестабілізації ситуації в регіоні.