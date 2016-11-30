Philip Morris розпочав кампанію з витіснення звичайних сигарет менш шкідливими

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Тютюновий гігант стверджує, що курці будуть отримувати ту ж нікотинову дозу, але на 90% менше токсинів, які надходять до організму разом із сигаретним димом.

Зазначається, що продукт поки не пройшов зовнішньої перевірки, однак нова сигарета буде мати такий же вплив, як і у тютюнових виробах, спрямованих на те, щоб кинути курити.

Виконавчий директор «Філіп Морріс» Андре Калацопулос каже, що він хотів би працювати з урядами для "поетапної" заміни звичайних сигарет.

У своєму першому телевізійному інтерв'ю у Великобританії він сказав, що компанія знає, як її продукція завдає шкоди своїм споживачам, і тому єдино правильним рішенням буде «винайти і комерціалізувати» сигарети, які є менш шкідливими.

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"Тобто наша мета є зрозумілою", – зазначив він.

Крім того, він заявив, що веде переговори з урядами країн, де присутня компанія, про поступову відмову від поширення звичайних сигарет.

Як повідомляв УНІАН, на думку вчених з Університету Рочестера, звичка курити електронні сигарети може вилитися в запалення ясен та інші проблеми ротової порожнини. Вони пояснили, що через випари електронних сигарет клітини ротової порожнини починають виділяти прозапальні білки. Це призводить до пошкоджень і хвороб.