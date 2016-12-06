Україна вперше може заарештувати іноземне судно, яке заходило до портів Криму (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Судно за допомогою буксиру доправили в порт Рені, після чого прибули представники військової прокуратури, які розпочали на SKY MOON слідчі дії.

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За порушення українського законодавства капітану судна та членам екіпажу загрожує штраф або адміністративний арешт терміном до 15 діб. Наразі заведені прикордонниками адміністративні справи вже передані на розгляд до суду, який і має визначити відповідне покарання.

"Що стосується розпочатого кримінального провадження, то судно-порушник арештоване та може бути конфісковане на користь держави. Наразі це перше судно, стосовно якого будуть прийняті такі жорсткі дії за відвідування портів тимчасово окупованої території України. Слідство триває", - йдеться у повідомленні.