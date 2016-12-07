На Дніпропетровщині епідпоріг грипу та ГРВІ перевищений майже на 30%: у кінці грудня очікується пік захворюваності

У Дніпропетровській області епідеміологічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищено на 30%. Про це повідомив начальник ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв, передає місцеве видання «МОСТ-ДНІПРО».

За його словами у регіоні різке збільшення захворюваності на грип та ГРВІ почалося на початку грудня.

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«Як і прогнозувалося, різке і швидке збільшення захворюваності на грип та ГРВІ почалося на початку грудня і, швидше за все, триватиме до початку січня. Минулого тижня в медустанови області звернулися 24,2 тис. осіб. 19,5 тис. звернень було тижнем раніше. Епідеміологічний поріг на сьогоднішній день перевищений на 29,6%. До кінця грудня ми отримаємо один з піків захворюваності. Проте, ще є необхідність вакцинуватися. Хоча обсяги завезеної в область вакцини недостатні, щоб задовольнити потребу населення в вакцинації », - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Сумах, де значно зросла захворюваність населення на ГРВІ та грип і різко збільшилась кількість викликів лікарів додому, перевищено епідпоріг по застудах на 11%.