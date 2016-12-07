Картини, написані під обстрілами: у Львові відкрилася виставка робіт бійця АТО (відео)
Боєць батальйону "Донбас-Україна" із позивним "Барклай" відкрив виставку власних картин.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
За фахом він економіст і до війни працював у банку. До пензля взявся, щоби впоратись із негативними емоціями війни.
Художник малював свої картини під обстрілами у Мар’їнці.
Картини являють собою ніби набір спонтанних ліній, але через хаотичність мазків завжди можна розгледіти думку художника, пояснює волонтерка, що зібрала роботи бійця.
«Війна – це дуже велика сила і її треба скеровувати у правильне русло. Агресію, яку всі хочуть вивести в стрілянину, я скеровую в малювання», – розповідає «Барклай».
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З фронту картини попрямували у Львів.
Організацією виставки зайнялись студенти та викладачі львівської «Політехніки». Створили виставку в одному з міських кафе. Картини були розміщені просто на ящиках зі снарядів.
Далі виставка рушить Україною, автор готовий продавати свою картини, а гроші витратити на свій батальйон.