Картини, написані під обстрілами: у Львові відкрилася виставка робіт бійця АТО (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За фахом він економіст і до війни працював у банку. До пензля взявся, щоби впоратись із негативними емоціями війни.

Художник малював свої картини під обстрілами у Мар’їнці.

Картини являють собою ніби набір спонтанних ліній, але через хаотичність мазків завжди можна розгледіти думку художника, пояснює волонтерка, що зібрала роботи бійця.

«Війна – це дуже велика сила і її треба скеровувати у правильне русло. Агресію, яку всі хочуть вивести в стрілянину, я скеровую в малювання», – розповідає «Барклай».

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З фронту картини попрямували у Львів.

Організацією виставки зайнялись студенти та викладачі львівської «Політехніки». Створили виставку в одному з міських кафе. Картини були розміщені просто на ящиках зі снарядів.

Далі виставка рушить Україною, автор готовий продавати свою картини, а гроші витратити на свій батальйон.