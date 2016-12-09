Подруга горе-матері: ми думаємо, що Влада свідомо хотіла вбити дітей (відео)

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши відео розмови.

"Ми думаємо, що Влада свідомо хотіла вбити дітей" - повідомила подруга горе-матері Катя.

«Дівчина в шоці! Адже разом зі спільними друзями була впевнена в абсолютній адекватності та порядності Влади. Більше того, "мама" благала врятувати її старшу донечку, у якої ніби був страшний діагноз і постійно просила у них гроші на лікування», – написав Кулеба.

За його словами, Катя показала листування з Владою, датоване 5 грудня. Виявилося, що у той час, коли її син вже помер з голоду, а донька була ледве жива, дівчина запрошувала її та подруг у гості.

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Версії дівчини, з якою Влада останнім часом близько спілкувалася, можна подивитись у відео.

Як повідомляв УНІАН, 20-річна жителька Києва, уродженка Миколаївської області, на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня, жінка знайшла хлопчика мертвим, а дівчинку - у непритомному стані. За життя 2-річної дівчинки борються лікарі. Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

7 грудня за клопотанням Київської місцевої прокуратури N1 суд у Києві на 60 діб заарештував горе-матір.