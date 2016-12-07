Суд у Києві заарештував горе-матір, яка на 9 днів залишила без нагляду двох малолітніх дітей

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця прокуратури міста Києва Надія Максимець.

«За клопотанням Київської місцевої прокуратури N1 горе-матір, яка залишила своїх маленьких дітей на призволяще в квартирі, заарештовано на 60 днів. Без права на заставу», - написала Максимець.

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Як повідомляв УНІАН, 20-річна жителька Києва, уродженка Миколаївської області, на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня, жінка знайшла хлопчика мертвим, а дівчинку - у непритомному стані. За життя 2-річної дівчинки борються лікарі.

Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.