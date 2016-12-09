На Луганщині заарештовано 24-річного бойовика "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, на початку січня 2015 року 24-річний громадянин України, будучи обізнаним про незаконність дій збройних підрозділів та ватажків самопроголошеної «ЛНР», спрямованих на нанесення шкоди державній безпеці України та здійснення терористичної діяльності, брав участь у функціонуванні силового блоку терористичної організації «ЛНР» та здійснював збройний опір силам антитерористичної операції.

Поплічник терористів надав згоду на проходження військової служби за контрактом у військовій частині, що входить до складу так званої «народної міліції «ЛНР» на посаді командира відділення, маючи при собі закріплену за ним автоматичну вогнепальну зброю.

Читайте такожНа Луганщині викрили мережу інформаторів терористів "ЛНР" (відео)

8 грудня суд ухвалив рішення обрати підозрюваному міру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Чоловікові повідомлено про підозру.

Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом вчинення умисних дій громадянином України, які виразились в участі в діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).