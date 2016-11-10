45 суддям терористичної організації "ДНР" оголошено про підозру - прокуратура

Про це прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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«Слідчим відділом прокуратури Донецької області розслідуються кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння терористичній групі чи терористичній організації) стосовно 45 суддів терористичної організації «ДНР», - зауважила вона.

«Важливо зазначити, що частина суддів раніше були діючими суддями України, але порушили присягу та перейшли на бік терористів. Наразі їм усім офіційно оголошено підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також оголошено у розшук», - додала Сарган.

Водночас на сайті прокуратури Донецької області опубліковано список суддів, які підозрюються у співпраці з терористами.