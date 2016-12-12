Тимчасовий очільник поліції Львівщини подав у відставку – ЗМІ

14:53, 12 грудня 2016
Суспільство
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У поліції цієї інформації поки що не підтверджують.

Загарія подав рапорт про звільнення / ГУ Національної поліції у Львівській області

Тимчасово виконуючий обов’язки ГУ НП у Львівській області Дмитро Загарія пішов з посади, написавши рапорт про звільнення. Про це повідомила журналістка Вікторія Балицька на своїй сторінці в Facebook. Таку ж інформацію опублікували і низка львівських ЗМІ.

При цьому Балицька написала, що Загарію «дотиснули».

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«Після відставки Деканоїдзе це було очікувано. Вона рахувалася з думкою людей. Але маємо прийняти цей прикрий факт - Дмитро Загарія йде», - написала вона.

В той же час у самій поліції інформації не підтверджують. Як пише Zaxid.Net речник поліції Львівської області Світлана Добровольська заявила, що почула інформацію про його відставку від журналістів. Сам Загарія поки недоступний для коментарів.

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Теги: #поліція#відставка#рапорт#Загарія