Аваков про відставку Деканоідзе: ми про це домовлялися рік тому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, перебуваючи на базі розташування полку поліції особливого призначення "Миротворець" у Боярці Київської області.

Відповідаючи на запитання про причини відставки, він зазначив, що "це плановий захід, ми про це домовлялися рік тому. Вона попрацювала і прийняла таке рішення", – сказав Аваков.

Відповідаючи на запитання про можливий тиск на Деканоідзе, він сказав: "Спитайте в когось іншого".

Читайте такожУряд звільнив Деканоідзе з посади голови Нацполіції

Також Аваков не відповів на запитання про конкурс на посаду нового глави Нацполіції.

"Коли я прийму рішення, я розповім про це докладно", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 828-р було прийнято рішення звільнити Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції України за власним бажанням.

На посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Нацполіції було призначено Вадима Трояна.