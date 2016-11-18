Троян має намір взяти участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, перебуваючи на базі розташування полку поліції особливого призначення «Миротворець» у Боярці Київської області.

«Час покаже, але я думаю – так. Рік тому, коли вибирали першого очільника Нацполіції, було 12 кандидатів. Один із них був я. А у фінал пройшли троє», – сказав Троян.

Крім того, говорячи про майбутній конкурс на цю посаду, Троян зазначив, що поліцію точно не очолить «старий мент».

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«Я не хочу коментувати, хто претендент, але вважаю, що не може бути претендентом на керівника Національної поліції старий мент. Я залишаюся в цій команді тільки через те, що туди не повертають старих генералів, які перетворять поліцію на старе МВС», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 828-р було прийнято рішення звільнити Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції України за власним бажанням.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відставка Хатії Деканоідзе з поста голови Національної поліції була запланована.