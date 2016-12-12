В територіальних громадах Вінниччини продовжується реалізація соціальних проектів - ОДА

Про це повідомив ерший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко, передає прес-служба ОДА.

"Залучивши кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,територіальна громада с. Яришів Могилів – Подільського району, що на Вінниччині реалізувала проект з енергозбереження в амбулаторії загальної практики сімейної медицини", - заявив Гижко.

Повідомляється, що протягом року проведено капітальний ремонт приміщення закладу охорони здоров’я, замінено дерев’яні віконні блоки на металопластикові, придбано твердопаливний котел.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 3,9 тис. чоловік, що охоплює крім мешканців с. Яришів населення ще шести навколишніх сіл.

За фінансової допомоги держави у поточному році також проведено капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць сіл Серебрія, Тропова, Козлів та Липчани Могилів-Подільського району.

"За рахунок коштів Субвенції у сумі майже 800,0 тис. грн. при співфінансуванні з сільських бюджетів у сумі 75,5 тис. грн. відремонтовано біля 1,0 тис. кв. м дорожнього покриття вулиць населених пунктів району", - наголошує Гижко.

Повідомляється, що реалізація проектів сприятиме безпеці життя мешканців населених пунктів Могилів-Подільського району, забезпечить 3154 жителів с. Серебрія, 770 жителів с. Тропова, 500 жителів сіл Козлів і Липчани Козлівської сільської ради та гостей сіл комфортними умовами транспортного і пішохідного пересування по території населених пунктів та до закладів соціальної сфери.​