Заарештовано голову селища на Донеччині, який ініціював "референдум" про визнання "ДНР"

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Раніше сьогодні голові смт. Миронівський повідомили у про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України). Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Встановлено, що 7 травня 2014 року, головуючи на засіданні Миронівської селищної ради, посадовець вніс до порядку денного сесії питання щодо проведення на території селища референдуму про визнання терористичної організації «ДНР» та в подальшому особисто позитивно проголосував за це рішення.

Читайте такожВ Одесі заочно судитимуть екс-депутата облради, обвинуваченого в керівництві терористичною групою "ДНР"

При цьому голова пообіцяв надати приміщення для облаштування так званих «виборчих дільниць» та підписанням відповідного рішення для цього, організації через представників терористів «ДНР» «виїзних комісій для голосування», встановлення часу роботи так званих «виборчих дільниць» та роз’яснення громадянам порядку участі в незаконному референдумі.

На підставі підписаного селищним головою рішення щодо виділення Миронівського палацу культури для проведення голосування було організовано та проведено незаконний референдум.