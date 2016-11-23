У Харкові через хворобу адвоката перенесли засідання суду по справі Штепи

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 23 листопада.

На засідання прибули представники державного обвинувачення, адвокат Штепи Олександр Тананакін, а також доставлена з Харківського СІЗО сама підсудна.

Головуючий суддя Микола Єжов зачитав клопотання адвоката Штепи Дмитра Марченка, який не прибув на засідання.

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У клопотанні захисник попросив суд перенести засідання через хворобу. Марченко зобов'язався на наступне засідання передати лікарняний листок, який підтверджуватиме факт його хвороби.

Ніхто зі сторін процесу не заперечували проти задоволення цього клопотання. З огляду на це, суддя ухвалив рішення перенести засідання у справі Штепи на 7 грудня. Крім того, суд встановив дату ще одного засідання — 27 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Червонозаводський районний суд Харкова продовжив до 26 грудня тримання під вартою екс-мера Слов'янська Штепи, яка обвинувачується у сепаратизмі.

Довідка УНІАН. Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.