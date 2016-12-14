Суд реабілітував ще десятьох отаманів Холодного Яру - Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.

«Саме сьогодні виконано зобов'язання, яке я собі встановив у камері Лук'янівської в'язниці, де тримали перед стратою багатьох холодноярців. Тож сьогодні за поданням Київського обл прокурора суд реабілітував останніх із засуджених радянською владою до розстрілу отаманів Холодного Яру - І. Грисюка - Гайового, М. Куценка, Г. Олійника, І. Мельниченка, П. Олійника, М. Забудського, П. Троценка, П. Савенка, К. Ніколаєнка, Г. Галущенка», - написав Луценко.

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За його словами, суд встановив, що обвинувачення, яке сформульоване у вироку трибуналу, вказує на те, що холодноярці засуджені за боротьбу, в тому числі і збройну, проти радянської влади, за прагнення створення незалежної Української держави, за участь у збройних загонах Української народної республіки та інші дії, які стверджують їхню участь у боротьбі за незалежність України.

«Відтак, керуючись Конституцією і законами Української держави, всі наші герої Холодного Яру - реабілітовані. Тепер гасло холодноярців звучатиме ще впевненіше: Слава Україні!», - наголосив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Луценко заявив про реабілітацію отаманів Холодного Яру.

Він нагадав, що відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», повстанські та партизанські загони Холодноярської республіки визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті.

За даними генпрокурора, вироком Київського губернського Революційного трибуналу надзвичайної сесії від 2 лютого 1923 року Завгороднього (Загороднього), Голик-Залізняка, Дроботковського, командира 2-го Синього полку 1-ї Синьої дивізії Здобудь-Воля, Ляшенка та інших засуджено за ст. 58 Кримінального кодексу УРСР до вищої міри покарання – розстрілу з конфіскацією майна.