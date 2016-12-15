Військова прокуратура вимагає стягнути зі Львівського бронетанкового заводу 6,5 мільйонів гривень

Як ідеться в повідомленні відомства, саме настільки було перевищено попередню оплату держпідприємству за договором на виготовлення та поставку бронетехніки, передає Zaxid.net.

Читайте такожМіноборони майже на 13 мільйонів купило свій брухт у вигляді вертольотів - ГПУ

Встановлено, що торік Міноборони України уклало з Львівським бронетанковим заводом державний контракт з оборонного замовлення на виготовлення та поставку бронетехніки. На виконання умов договору оборонне відомство оплатило аванс на суму понад 30 млн грн.

Як потім з’ясувалося, сума сплаченого авансу перевищує витрати на виготовлення та поставку замовлення на суму 6,5 млн грн. Втім, Львівський бронетанковий завод так і не повернув переплачену суму, у зв’язку з чим військова прокуратура регіону заявила позов про повернення цієї суми до державного бюджету.