На Одещині у приватному будинку виявили арсенал зброї та склад безакцизної горілки (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 15 грудня працівники прокуратури спільно з працівниками регіонального главку Нацполіції під час обшуку в приватному домоволодінні в Роздільнянському районі виявили й вилучили арсенал зброї.

«Під час слідчих дій правоохоронці виявили цілу кімнату, обладнану під зберігання зброї. Серед вилученого: автомат АКМС і 15 патронів до нього, різні рушниці, зокрема й з оптикою, гвинтівка, металева стрічка з боєприпасами, більш як 200 патронів до різної зброї», - розповіли в прес-службі.

Наразі перевіряється законність зберігання зазначеної зброї і боєприпасів.

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Крім того, під час обшуку вилучено майже 60 ящиків з горілчаною продукцією без акцизних марок.

Як пояснили в прес-службі, встановлено, що в квітні невідомі особи скоїли напад на жителя Одеської області, застосувавши травматичну зброю і биту, завдали йому тілесних ушкоджень і відібрали гроші. Після цього зловмисники зникли з місця злочину. Обшук проводився в рамках розслідування цієї пригоди.

Зараз тривають слідчі дії, спрямовані на розшук і притягнення до відповідальності осіб, причетних до розбійного нападу.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 187 (розбій) КК України.